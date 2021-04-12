طلقة عند الإفطار و4 عند قدوم العيد.. تعرف على قصة مدفع رمضان في تبوك وعلاقته بمؤذن الجامع الأثري

قال الباحث التاريخي، عبد الله العمراني، إن مدفع رمضان في تبوك له قصة، إذ يرجع تاريخه إلى عام 1931م، وذلك بالتزامن مع ما أمر به الملك عبد العزيز آل سعود بشأن تأسيس قيادة مفرزة كتيبة تبوك.
وأضاف، خلال حديثه لبرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن من بين المهام التي تولتها هذه الكتيبة هي استخدام مدفع رمضان، عند ثبوت هلال شهر رمضان، وكذلك في أوقات الإفطار والسحور والإمساك، وعند ثبوت هلال شهر شوال.
ولفت إلى أن الموقع الأول للمدفع كان في السكة الحديد، وتحديداً ما بين مقر قيادة المفرزة ومبنى لاسلكي تبوك القديم، وكان يتم جلب المدفع لهذا الموقع في يوم 29 شعبان من كل عام.
واستعرض الباحث خطوات تجهيز المدفع وتعبئته بالبارود، لافتًا إلى أن الجندي كان يراقب حينها مؤذن الجامع الأثري، وعندما يرفع المؤذن العلم الأخضر إيذانًا بموعد الإفطار يشعل الجندي فتيل المدفع، وينتج عن ذلك انفجار قوي يُسمع في كل أرجاء تبوك. وفق “أخبار 24”.
ونوه أن المدفع كان يطلق 4 طلقات عند التأكد من دخول رمضان وكذلك العيد، في حين يطلق طوال أيام الشهر المبارك طلقة واحدة في كل مرة يحل فيها موعد الإفطار والسحور والإمساك، وكذلك يتم إطلاق طلقة واحدة في أول أيام العيد.
فيديو | مدفع #رمضان في #تبوك.. ارتباط تاريخي ووسيلة تنبيه بوقت الإفطار #برنامج_اليوم pic.twitter.com/xU9lvRgtb8
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) April 12, 2021