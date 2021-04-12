قوات أمن العمرة في رسالة مشددة: لن يُسمح بالوصول إلى المسجد الحرام إلا بتصريح

أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد بن وصل الأحمدي، أنه لن يُسمح للمعتمرين والمصلين بالوصول إلى المسجد الحرام إلا بتصريح.
وأضاف الأحمدي خلال مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن العمرة، اليوم (الإثنين)، أن الخطة الأمنية هدفها الرئيسي هو أداء المعتمرين والمصلين لعباداتهم، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأوضح أنه لن يُسمح بالوصول للمسجد الحرام فرادى، مبينًا أن وصول المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام سيكون عبر مراكز التجمع في مواقف السيارات وهي 4 مواقف، ومنها إلى المحطات الداخلية على ساحات المسجد الحرام ومحطة باب علي ومحطة جبل الكعبة ومحطة أجياد ومحطة الملك.
فيديو | قوات أمن العمرة: لن يسمح الوصول إلى #المسجد_الحرام إلا بتصريح#الإخبارية pic.twitter.com/BfTGgxQj6E
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 12, 2021
اللواء محمد بن وصل: عدم السماح للوصول للمسجد الحرام بلا تصريح، وسيكون وصول المعتمرين عبر مراكز السيارات. pic.twitter.com/x3aGhluJAN
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 12, 2021
وفق “أخبار 24”.