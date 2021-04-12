‏"شركة البحر الأحمر" توقع عقدًا لتشييد ‏البنية التحتية لمدينة تسع 14 ألف موظف

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنها وقعت عقداً مع شركة التعهدات والمشاريع الإنشائية المحدودة (CCE) لتصميم وتشييد البنية التحتية لمدينة الموظفين في موقع مشروع البحر الأحمر، والتي تتسع لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في المشروع عند افتتاحه.
وأشارت الشركة إلى أن (CCE)، المتخصصة في التصميم والتوريد والإنشاءات ستتولى تطوير البنية التحتية والتي تم تصميمها للحد من الانبعاثات الكربونية، كما ستتولى إنشاء الطرق، ومسارات العربات الصغيرة وممرات المشاة، فضلاً عن أعمال الحفر وبناء المرافق المركزية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة(CCE) ، خالد النابت، إن التعاقد مع شركة البحر الأحمر للتطوير يمثل تحدياً مثيراً إذ سنعمل خلاله على تجهيز بنية تحتية جديدة لمدينة صغيرة، وفي الوقت نفسه نعمل وفق أهداف الاستدامة الطموحة التي حددتها الشركة.
وفق “أخبار 24”.