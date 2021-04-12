أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنها وقعت عقداً مع شركة ‏التعهدات والمشاريع الإنشائية المحدودة (‏CCE‏) لتصميم وتشييد ‏البنية التحتية لمدينة الموظفين في موقع مشروع البحر الأحمر، ‏والتي تتسع لما يقارب 14 ألف موظف سيعملون في المشروع ‏عند افتتاحه. ‏

وأشارت الشركة إلى أن (‏CCE‏)، المتخصصة في التصميم ‏والتوريد والإنشاءات ستتولى تطوير البنية التحتية والتي تم ‏تصميمها للحد من الانبعاثات الكربونية، كما ستتولى إنشاء ‏الطرق، ومسارات العربات الصغيرة وممرات المشاة، فضلاً عن ‏أعمال الحفر وبناء المرافق المركزية.‏

وقال رئيس مجلس إدارة شركة‏‎(CCE) ‎‏، خالد النابت، إن ‏التعاقد مع شركة البحر الأحمر للتطوير يمثل تحدياً مثيراً إذ ‏سنعمل خلاله على تجهيز بنية تحتية جديدة لمدينة صغيرة، وفي ‏الوقت نفسه نعمل وفق أهداف الاستدامة الطموحة التي حددتها ‏الشركة. ‏

‏"شركة البحر الأحمر" توقع عقدًا لتشييد ‏البنية التحتية لمدينة تسع 14 ألف موظف

وفق “أخبار 24”.