بالفيديو.. السديس يتأثر خلال دعائه في أول صلاة تراويح بشهر رمضان

أمّ الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الدكتور عبد الرحمن السديس، اليوم الإثنين، جموع المصلين في الحرم المكي في أول صلاة تراويح لليالي شهر رمضان المبارك.
وحرص السديس على الدعاء للمسلمين بصلاح الحال والهداية والمغفرة، سائلًا الله – عز وجل- بتأثر أن يتقبل صالح الأعمال منهم في شهر رمضان.
وكان السديس قد أكد في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان، أن رمضان فرصة عظيمة يجب على المسلم أن يغتنمها بالأعمال الصالحة، مشيرًا إلى أن الرسول ﷺ كان دائمًا ما يُبشر أصحابه بقرب الشهر المبارك. وفق “أخبار 24”.
وشدد على ضرورة الاجتهاد في إتقان الصيام وإحسانه والإقبال على قراءة القرآن الكريم وعمل الصالحات وأداء الصدقات، محذرًا من الغفلة وضياع أوقات الشهر الكريم.
دعاء الشيخ عبدالرحمن السديس من بيت الله الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 1 #رمضان 1442هـ.#قناة_السعودية pic.twitter.com/3zTtQua7Iu
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 12, 2021