نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. السديس يتأثر خلال دعائه في أول صلاة تراويح بشهر رمضان
12/04/2021   10:27 م

بالفيديو.. السديس يتأثر خلال دعائه في أول صلاة تراويح بشهر رمضان

+ = -
1067

أمّ الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الدكتور عبد الرحمن السديس، اليوم الإثنين، جموع المصلين في الحرم المكي في أول صلاة تراويح لليالي شهر رمضان المبارك.

وحرص السديس على الدعاء للمسلمين بصلاح الحال والهداية والمغفرة، سائلًا الله – عز وجل- بتأثر أن يتقبل صالح الأعمال منهم في شهر رمضان.

وكان السديس قد أكد في كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان، أن رمضان فرصة عظيمة يجب على المسلم أن يغتنمها بالأعمال الصالحة، مشيرًا إلى أن الرسول ﷺ كان دائمًا ما يُبشر أصحابه بقرب الشهر المبارك. وفق “أخبار 24”.

وشدد على ضرورة الاجتهاد في إتقان الصيام وإحسانه والإقبال على قراءة القرآن الكريم وعمل الصالحات وأداء الصدقات، محذرًا من الغفلة وضياع أوقات الشهر الكريم.

بالفيديو.. السديس يتأثر خلال دعائه في أول صلاة تراويح بشهر رمضان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147318.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.