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أخبار محلية > تعرف على المدينتين الأقصر والأطول صياماً بين مدن المملكة
13/04/2021   8:17 ص

تعرف على المدينتين الأقصر والأطول صياماً بين مدن المملكة

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تساهم الطبيعة والموقع الجغرافيان في حدوث فروقات في توقيت غروب وشروق الشمس بين مدن الدولة الواحدة، ما يجعل أوقات الصلاة وعدد ساعات الصيام تختلف من مدينة لأخرى حسب موقعها الجغرافي.

وسيكون سكان مدينة طريف التي تقع شمال المملكة هم الأكثر صياماً في أول أيام شهر رمضان بعدد 14 ساعة و21 دقيقة، فيما سيكون سكان جازان الأقل عدداً في ساعات الصيام بواقع 13 ساعة و45 دقيقة.

وسيصوم سكان العاصمة الرياض في أول أيام الشهر الفضيل 14 ساعة ودقيقتين، أما سكان مكة المكرمة فسيصومون 13 ساعة و54 دقيقة. وفق “أخبار 24”.

وستزداد ساعات الصيام كلما اقتربنا من نهاية الشهر، لتصل في اليوم الأخير إلى 15 ساعة و17 دقيقة في طريف، و14 ساعة و14 دقيقة في جازان، و14 ساعة و44 دقيقة في الرياض، و14 ساعة و30 دقيقة في العاصمة المقدسة، و14 ساعة و43 في المدينة المنورة.

تعرف على المدينتين الأقصر والأطول صياماً بين مدن المملكة

أخبار محلية
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