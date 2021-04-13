عضو شورى سابق يقترح تمديد وقت صلاتي العشاء والتراويح إلى 45 دقيقة.. ومغردون يتفاعلون

اقترح العضو السابق في مجلس الشورى حمد القاضي، على وزارة الشؤون الإسلامية، تمديد الوقت المخصص لأداء صلاتي العشاء والتراويح ليصبح 45 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، ولقي مقترحه تفاعلاً من المغردين.
وعبر القاضي عبر حسابه في “تويتر”، عن أمله بحدوث تنسيق بين وزيري الصحة والشؤون الإسلامية حول مقدار الوقت المخصص لصلاتي العشاء والتراويح، مضيفاً أن تخصيص 30 دقيقة لهما وقت قليل.
وأوضح أنه لو أصبح الوقت 45 دقيقة مع الالتزام بالاحترازات فذلك سيحقق الطمأنينة في الصلاة، مشيراً إلى أن المساجد بحمد الله من آمن الأماكن فلا لمس للأبواب، والمصلون متباعدون. وفق “أخبار 24”.
من جهتهم تفاعل عدد من المغردين مع تغريدة القاضي، مؤيدين تمديد الوقت المخصص للصلاة، مبينين أن الوقت المحدد لا يحقق الطمأنينة والخشوع في الصلاة، كما أننا أحوج ما نكون للدعاء في هذا الشهر الفضيل؛ كي يزيح الله هذه الغمة عن البلاد وجميع دول العالم.
🕌نأمل بتنسيق بين وزيري الصحة والشؤون الإسلامية حول مقدار الوقت لصلاة العشاء والتراويح ف30 دقيقة قليلة للصلاة والتراويح والشفع والوتر
فلعلها تكون 45دقيقة
والاحترازات قائمة ولتحقيق الطمأنينة بالصلاة
والمساجد بحمد الله من آمن الأماكن فلا لمس للأبواب والمصلون متباعدون pic.twitter.com/OXKhA7Z6VH
— حمد القاضي (@halkadi) April 12, 2021