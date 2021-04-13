نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > عضو شورى سابق يقترح تمديد وقت صلاتي العشاء والتراويح إلى 45 دقيقة.. ومغردون يتفاعلون
13/04/2021   8:17 ص

عضو شورى سابق يقترح تمديد وقت صلاتي العشاء والتراويح إلى 45 دقيقة.. ومغردون يتفاعلون

+ = -
1067

اقترح العضو السابق في مجلس الشورى حمد القاضي، على وزارة الشؤون الإسلامية، تمديد الوقت المخصص لأداء صلاتي العشاء والتراويح ليصبح 45 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، ولقي مقترحه تفاعلاً من المغردين.  

وعبر القاضي عبر حسابه في “تويتر”، عن أمله بحدوث تنسيق بين وزيري الصحة والشؤون الإسلامية حول مقدار الوقت المخصص لصلاتي العشاء والتراويح، مضيفاً أن تخصيص 30 دقيقة لهما وقت قليل.  

وأوضح أنه لو أصبح الوقت 45 دقيقة مع الالتزام بالاحترازات فذلك سيحقق الطمأنينة في الصلاة، مشيراً إلى أن المساجد بحمد الله من آمن الأماكن فلا لمس للأبواب، والمصلون متباعدون. وفق “أخبار 24”. 

من جهتهم تفاعل عدد من المغردين مع تغريدة القاضي، مؤيدين تمديد الوقت المخصص للصلاة، مبينين أن الوقت المحدد لا يحقق الطمأنينة والخشوع في الصلاة، كما أننا أحوج ما نكون للدعاء في هذا الشهر الفضيل؛ كي يزيح الله هذه الغمة عن البلاد وجميع دول العالم.  

 

عضو شورى سابق يقترح تمديد وقت صلاتي العشاء والتراويح إلى 45 دقيقة.. ومغردون يتفاعلون

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147340.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.