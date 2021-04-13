كثفت القوات الخاصة لأمن الطرق جهودها استعداداً لموسم العمرة، لتعزيز نقاط التهدئة على الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة.
وقال قائد المهام والتدخل السريع بالقوات الخاصة لأمن الطرق المقدم محمد القرني، إنه تم دعم جميع مراكز الضبط الأمني على محيط العاصمة المقدسة، بقوات من أمن الطرق حرصاً على انسيابية الحركة وسرعة تنفيذ الإجراءات، والتأكد من وجود التصاريح لدى المعتمرين والزائرين.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “سناب الداخلية”، قوات أمن الطرق وهم يباشرون مهامهم بالتأكد من تصاريح الزوار قبل الدخول.
وفق “أخبار 24”.