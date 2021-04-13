نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بسبب ازدياد الحالات.. “الصحة العالمية” تحذر: وباء كورونا بلغ مرحلة حرجة
13/04/2021   8:16 ص

بسبب ازدياد الحالات.. “الصحة العالمية” تحذر: وباء كورونا بلغ مرحلة حرجة

+ = -
547

قالت منظمة الصحة العالمية أمس (الإثنين)، إن وباء كورونا قد بلغ مرحلة حرجة، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بشكل مستمر حول العالم.  

وأوضحت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة، ماريا خيركوف في مؤتمر صحافي، أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس لم يكن متوقعاً منذ بدء الجائحة، مبينةً أن معدل الإصابات ارتفع الأسبوع الماضي 9 % على مستوى العالم، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 5 %.  

وفي السياق نفسه، أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، أن المنظمة سجلت الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الإصابات في أسبوع واحد حتى الآن، على الرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم.   وفق “أخبار 24”.

ودعا غيبرييسوس، الدول والسكان إلى اتباع الإجراءات الاحترازية ووضع الكمامات، وغسل اليدين، والتهوية، وفحص الكشف عن الفيروس، وتتبع المخالطين إلى العزل والهجر الصحي.  

ولفت إلى أنه يمكن السيطرة على الجائحة خلال أشهر إذا تضافرت الجهود وتم الحفاظ على الصحة العامة والتطعيم. 

بسبب ازدياد الحالات.. “الصحة العالمية” تحذر: وباء كورونا بلغ مرحلة حرجة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147342.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.