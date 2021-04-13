بسبب ازدياد الحالات.. “الصحة العالمية” تحذر: وباء كورونا بلغ مرحلة حرجة

قالت منظمة الصحة العالمية أمس (الإثنين)، إن وباء كورونا قد بلغ مرحلة حرجة، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بشكل مستمر حول العالم.
وأوضحت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة، ماريا خيركوف في مؤتمر صحافي، أن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس لم يكن متوقعاً منذ بدء الجائحة، مبينةً أن معدل الإصابات ارتفع الأسبوع الماضي 9 % على مستوى العالم، بينما ارتفعت الوفيات بنسبة 5 %.
وفي السياق نفسه، أوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، أن المنظمة سجلت الأسبوع الماضي رابع أكبر عدد من الإصابات في أسبوع واحد حتى الآن، على الرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
ودعا غيبرييسوس، الدول والسكان إلى اتباع الإجراءات الاحترازية ووضع الكمامات، وغسل اليدين، والتهوية، وفحص الكشف عن الفيروس، وتتبع المخالطين إلى العزل والهجر الصحي.
ولفت إلى أنه يمكن السيطرة على الجائحة خلال أشهر إذا تضافرت الجهود وتم الحفاظ على الصحة العامة والتطعيم.