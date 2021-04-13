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أخبار محلية > شاهد.. هكذا كانت آراء المواطنين حول منع إعلانات المشاهير للمراكز التجارية
13/04/2021   8:16 ص

شاهد.. هكذا كانت آراء المواطنين حول منع إعلانات المشاهير للمراكز التجارية

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أيد عدد كبير من المواطنين القرار الصادر من وزارة التجارة بمنع إعلانات المشاهير للمراكز التجارية تفادياً للتجمعات، وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار المواطنون خلال تقرير بثته قناة “الإخبارية”، إلى أن الظروف الحالية تستلزم صدور مثل هذا القرار خاصة مع انتشار التجمعات المخالفة أمام المجمعات التجارية، والاستهتار بتطبيق الإجراءات الاحترازية ما ساهم في تفشي الفيروس.

يذكر أن “التجارة” أصدرت قبل أيام قرارات بمعاقبة عدد من المنشآت التجارية وإحالة عدد من مشاهير “سناب شات” للنيابة العامة؛ وذلك لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المعنية بالحد من التجمعات.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. هكذا كانت آراء المواطنين حول منع إعلانات المشاهير للمراكز التجارية

أخبار محلية
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