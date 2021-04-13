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أخبار محلية > “الصحة” تُعلن مواعيد عمل المراكز الصحية الأولية والممتدة في رمضان
13/04/2021   8:16 ص

“الصحة” تُعلن مواعيد عمل المراكز الصحية الأولية والممتدة في رمضان

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أعلنت وزارة الصحة عن أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية والممتدة في مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك.    

وأوضحت أن جميع المراكز الصحية تعمل من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، والمراكز الصحية الممتدة العمل 16 ساعة، تعمل من العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً ومن التاسعة مساءً حتى الثانية عشرة صباحاً، مبينةً أن المراكز الصحية التي تعمل على مدار اليوم يستمر العمل بها بنفس المدة 24 ساعة.    

وأضافت أن أوقات عمل المراكز المناوبة 16 ساعة والمناوبة 24 ساعة، من بعد الساعة الرابعة مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت ليبدأ العمل من الساعة الـ 8 صباحاً. وفق “أخبار 24”.

ولمعرفة المراكز الصحية المناوبة يرجى الضغط هنا 

“الصحة” تُعلن مواعيد عمل المراكز الصحية الأولية والممتدة في رمضان

أخبار محلية
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