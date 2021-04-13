“الموارد البشرية” تعتزم تطبيق آلية جديدة في عملية الاستقدام للقضاء على السماسرة

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها تعتزم تطبيق آلية جديدة خلال الفترة المقبلة في عملية استقدام العمالة المنزلية؛ بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام بشكل كامل.
وأوضحت الوزارة وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن التأشيرة سيتم منحها بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة، مشيرةً إلى أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة سواء في المملكة أو دول الإرسال.
وأضافت أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع “مساند” الإلكتروني الذي يوضح الأسعار ويخضع لرقابة مشددة، محذرة في الوقت نفسه من الانسياق وراء الإعلانات المضللة.