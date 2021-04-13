نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الموارد البشرية” تعتزم تطبيق آلية جديدة في عملية الاستقدام للقضاء على السماسرة
13/04/2021   8:15 ص

“الموارد البشرية” تعتزم تطبيق آلية جديدة في عملية الاستقدام للقضاء على السماسرة

+ = -
625

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إنها تعتزم تطبيق آلية جديدة خلال الفترة المقبلة في عملية استقدام العمالة المنزلية؛ بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام بشكل كامل.  

وأوضحت الوزارة وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن التأشيرة سيتم منحها بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة، مشيرةً إلى أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة سواء في المملكة أو دول الإرسال.  

وأضافت أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع “مساند” الإلكتروني الذي يوضح الأسعار ويخضع لرقابة مشددة، محذرة في الوقت نفسه من الانسياق وراء الإعلانات المضللة.

“الموارد البشرية” تعتزم تطبيق آلية جديدة في عملية الاستقدام للقضاء على السماسرة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147345.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.