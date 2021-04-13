هل استخدام الأجهزة الإلكترونية يسبب ضعفاً في النظر؟.. استشاري يوضح

قال استشاري طب وجراحة العيون والليزك الدكتور حافظ الفالح، إن استخدام الأجهزة الإلكترونية لا يسبب ضعفاً للنظر علمياً.
وأوضح الفالح في حديثه لـ”أخبار 24″ أن موظفي العمل المكتبي، والذين يجلسون مدة طويلة أمام شاشات الأجهزة تتجاوز الـ 8 ساعات في اليوم، يفضل لهم أن يقوموا بضبط مسافة الشاشة على بعد 35 ـ 45 سم من الوجه، ومنح العين راحة كل نصف ساعة ما بين دقيقتين إلى 3 دقائق؛ وذلك بتسريح النظر في الأشياء البعيدة.
وأوصى بالتقليل من استخدام الأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها، خاصة لدى الأطفال، مؤكداً أنه يجب ألا تزيد مدة جلوسهم أمام الشاشة على ساعتين في اليوم، مشيراً إلى أن الإفراط في استخدام الأجهزة قد يترتب عليه العديد من المخاطر كجفاف العين والصداع والشعور بالإجهاد الشديد.