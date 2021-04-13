أدى المصلون مساء أمس (الإثنين)، أول صلاة تراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي في أولى ليالي شهر رمضان لهذا العام، وسط أجواء روحانية وإيمانية والتقيد بجميع الإجراءات الاحترازية.
وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل، إضافة إلى توزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوار بشكل عام، وتوفير عمليات تعقيم على مدار الساعة لجميع الأسطح والأرضيات.
وشددت على أن يكون الحضور نسبياً للمصلين في توسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.
يُشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات.
#فيديو_واس | في أجواء إيمانية واحترازية.. أداء صلاة التراويح في #المسجد_الحرام في أولى ليالي الشهر الكريم.#رمضاننا_مع_واس #واس_عام pic.twitter.com/AFeqUx08Bt
— واس العام (@SPAregions) April 12, 2021
وفق “أخبار 24”.