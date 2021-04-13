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أخبار محلية > بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم
13/04/2021   8:15 ص

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم

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استعرض الأمن العام عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم في وقائع مختلفة خلال الأسبوع الماضي، شملت عمليات سرقة وحيازة أموال ومواد مخدرة.  

وجاءت العمليات التي استعرضها الأمن العام على النحو التالي:  

– ضبط 4 مقيمين من الجنسية التشادية ارتكبوا 35 حـادثة تمثلت في سرقة المركبات بالقوة واستخدامها في جرائم سلب للعمالة الوافدة.  

– ضبط 3 مواطنين سرقوا 3 مركبات واستخدموها في تحركاتهم، بالإضافة لارتكاب قضيتي سرقة متعلقات شخصية ومبالغ مالية من مركبتين بعد كسر زجاجهما.  

– ضبط 7 مقيمين (5 سودانيين ومصري ويمني) تورطوا في الاشتراك بسرقة مركبات من عدة مدن وإدخالها إلى أحد المستودعات وتفكيكها، بقصد بيعها بالتجزئة. وفق “أخبار 24”.

– ضبط مواطن يتباهى بحيازته لمواد مخدرة ومبالغ مالية، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم

أخبار محلية
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