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أخبار محلية > من صاحب فكرة أول مرصد فلكي لإثبات رؤية هلال رمضان في المملكة بعهد الملك عبدالعزيز؟
13/04/2021   3:12 م

من صاحب فكرة أول مرصد فلكي لإثبات رؤية هلال رمضان في المملكة بعهد الملك عبدالعزيز؟

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سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على قصة إنشاء أول مرصد فلكي لإثبات رؤية هلال شهر رمضان في المملكة، موضحة أن فكرة إنشائه برزت عام 1948م في عهد الملك عبدالعزيز.

وأضافت أن الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة كان مهتمًا بمطالعة علم الفلك، لذلك رفع طلبًا لتأسيس مرصد فلكي إلى الملك سعود، الذي كان ولي العهد آنذاك.

وأكدت أن الملك سعود وافق على طلبه تشجيعًا لرواد العلم والراغبين في الاستزادة منه، وأصدر أمره لوزارة المالية ببناء غرفة خاصة بالمرصد على قمة جبل أبي قبيس بمكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأن الملك سعود وفر للشيخ “حمزة” بعض آلات الرصد الفلكي ومنها تيودوليت، وتلسكوب فلكي، وساعة كرونومتر، وبارومتر، وسكستان.

من صاحب فكرة أول مرصد فلكي لإثبات رؤية هلال رمضان في المملكة بعهد الملك عبدالعزيز؟

أخبار محلية
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