أعلنت الخطوط السعودية، اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA” لتجربة واختبار “وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر”، وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي، وتعافي قطاع الطيران من تبعات جائحة “كورونا”.
وأوضحت أنها ستبدأ تطبيق الوثيقة عبر شبكة محطاتها بشكل غير إلزامي، بدءاً من التجربة المقرر إجراؤها على الرحلات المغادرة من كوالالمبور إلى جدة يوم 19 أبريل المقبل، حيث سيتمكن الضيوف من زيارة مختبراتٍ محددة في ماليزيا لاستكمال متطلبات فحص الـPCR الخاص بفيروس كورونا، على أن يتم بعد ذلك رفع بيانات الفحوصات على التطبيق لاستخدامه في السفر إلى المملكة.
وتعد وثيقة آياتا الإلكترونية للمسافر “IATA Travel Pass” تطبيقاً ذكياً لأجهزة الجوال يتيح للمسافرين إمكانية إنشاء جوازات سفر رقمية، وتحميل بيانات الاختبار ولقاحات فيروس “كورونا”، ومشاركتها بشكلٍ آمن، وذلك لضمان تلبية جميع المتطلبات الصحية الحكومية في جميع نقاط المغادرة والقدوم.
وتسهم هذه المبادرة بشكلٍ كبيرٍ في توفير تجربة سفرٍ سلسةٍ وخاليةٍ من أي متاعب قد يواجهها الضيوف خلال سفرهم جواً، لا سيما إجراءات الحجر الصحي التي قد تكون مطلوبةً في بلد القدوم.
وبموجب عملية التجربة والاختبار المقررة، ستعمل “IATA” على تطوير الوثيقة ليتم اعتماد استخدامها في مختلف محطات الخطوط السعودية.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط السعودية خالد البسام، أن الخطوط تسعى إلى تفعيل التعاون مع “IATA” للاستفادة من التطبيق الرقمي المبتكر الذي قد يساعد في تسهيل عملية السفر على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الضيوف، وشركات الطيران، والمختبرات، والسلطات الأمنية في المطارات.
من جهته، أعرب نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA” لشؤون المطارات والركاب والشحن والأمن، نيكولاس كارين، أن الوثيقة ستكون الخطوة الأولى لجعل السفر الإقليمي والدولي أكثر ملاءمةً وسهولةً بأقصى قدرٍ ممكنٍ خلال فترة الجائحة.
وفق “أخبار 24”.