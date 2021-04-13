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أخبار محلية > مركز الفلك الدولي ينشر صورا التقطت صباح اليوم لهلال شهر رمضان
13/04/2021   3:12 م

مركز الفلك الدولي ينشر صورا التقطت صباح اليوم لهلال شهر رمضان

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نشر مركز الفلك الدولي صورا التقطت صباح اليوم (الثلاثاء) لهلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المركز أن الصورة الأولى التقطت من أعلى قمة في الإمارات، قمة جبل جيس في رأس الخيمة الساعة 08 صباحا، في حين التقطت الثانية من صحراء أبوظبي الساعة 10 صباحا.

وأشار المركز إلى أنه لا توجد علاقة بين هذه الصور وصحة شهر رمضان سواء كان يوم الثلاثاء، أو يوم الأربعاء كما أعلنت بعض الدول.

يشار إلى أن المملكة أعلنت أمس (الإثنين) ثبوت رؤية هلال رمضان، ويشترك معها في صيام اليوم (الثلاثاء) العديد من الدول منها: مصر، الأردن، الإمارات، البحرين، العراق، الكويت، اليمن، إندونيسيا، تركيا، تونس، سوريا، فلسطين، قطر، لبنان وماليزيا، في حين أعلنت سلطنة عمان، والمغرب، وأستراليا، والهند، وبروناي، ونيبال، أن أول أيام رمضان هو الأربعاء.

هلال رمضان

وفق “أخبار 24”.

مركز الفلك الدولي ينشر صورا التقطت صباح اليوم لهلال شهر رمضان

أخبار محلية
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