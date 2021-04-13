وثيقة تاريخية لرد الملك عبد العزيز على رسالة تهنئة بدخول رمضان من وكيل أمير الطائف

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم (الثلاثاء)، وثيقة تاريخية عمرها 91 عاماً للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وتتمثّل الوثيقة التي تعود للعام 1351هـ في رد الملك المؤسس على رسالة تهنئة بدخول شهر رمضان المبارك، كانت قد وصلته من قبل وكيل أمير الطائف حينها.
ونصت رسالة رد التهنئة على: “من عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى جناب وكيل أمير الطائف، وصل إلينا كتابكم المؤرخ في 6 رمضان 1351 هـ، المتضمّن تهنئتنا بدخول رمضان، ونرجو الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بصيام هذا الشهر وقيامه ومن عتقائه من النار، نحن من فضل الله بخير وعافية”. وفق “أخبار 24”.
#وثيقة_تاريخية عمرهـا ٩١ عاماً تظهر رداً من جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه- على رسالة من وكيل أمير الطائف بتهنئة جلالته بدخول شهر #رمضان pic.twitter.com/s7SV83ss1k
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) April 13, 2021