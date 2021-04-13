شاهد.. قصة نجاح لأول مراسلة تلفزيونية من حفر الباطن

سلّطت وزارة الإعلام، اليوم (الثلاثاء)، الضوء على إحدى قصص النجاح النسائية في محافظة حفر الباطن، وهي لأول مراسلة تلفزيونية من أبناء المحافظة.
وأوضحت وزيرة الرميح أنها بدأت العمل كمراسلة تليفزيونية لدى قناة “الإخبارية” نوفمبر 2020، حيث تلقّت فرصة العمل بعد ترشيحها من قبل الجامعة وخضوعها لفترة تدريبية مدتها 4 أشهر.
وأضافت الرميح بأنه على الرغم من أن بداية عملها بالقناة قبل 5 أشهر كان أول عمل احترافي لها، إلا أنها كانت تقف أمام المرآة منذ طفولتها وتتكلم كمراسلة تليفزيونية.
ولفتت إلى أنها لم تتوقع أن تكون ضمن طاقم عمل تليفزيوني وهي بنت إحدى المحافظات الصغيرة بالمملكة، مشيرةً إلى أنها كانت متوترة خلال أول ظهور لها على الشاشة.
وتابعت بأنها وجدت صعوبات منها التدريب الصوتي على قراءة النصوص، حيث استمرت 3 أيام كاملة في التدرب على قراءة نص لم يتجاوز الـ 100 كلمة.
وتلقّت الرميح دعماً وتشجيعاً كبيرين من قبل عائلتها وأقاربها وصديقاتها، فقد قالت إحداهن لها “تذكرين عندما كنتِ على المسرح وقلتِ تذكروا اسمي جيداً لأنني سأقوم بشيء عظيم”. وفق “أخبار 24”.
واختتمت المراسلة التليفزيونية حديثها بقولها: “قصص النجاح كثيرة بحفر الباطن، كونها محافظة بهذا الجمال، ومهمتي توثيق تلك القصص ونقلها إلى الشاشة”.
“قصص النجاح كثيرة بحفر الباطن، كونها محافظة بهذا الجمال، ومهمتي توثيق تلك القصص ونقلها إلى الشاشة”، وزيرة الرميح أول مراسلة تلفزيونية من محافظة #حفر_الباطن، ورحلة صحافية بدأت قبل 5 أشهر. #وزارة_الإعلام pic.twitter.com/IKJrDbQ7Ec
— وزارة الإعلام (@media_ksa) April 13, 2021