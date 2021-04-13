بالفيديو.. “الحرس الوطني” تنشر أذان المغرب لأول أيام رمضان بحناجر أبطالها

نشر المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني محمد العمري، اليوم (الثلاثاء)، فيديو للحظة رفع أبطال الوزارة أذان المغرب لأول أيام شهر رمضان المبارك.
وأظهر الفيديو جنديين من أبطالها المرابضين في مواقعهم، حيث قام أحدهما بإطلاق قذيفة هاون، بينما قام الثاني برفع أذان المغرب على الفور.
وتضمّن المقطع ضـرب المدفع ورفع الأذان من قبل جنود الحرس الوطني من مواقع مختلفة، ولحظة تناولهم الإفطار أثناء تأديتهم الواجب الوطني في مواقعهم.
“أصوات الأذان بحناجر الأبطال”#يحدث_الآن
في سناب وزارة الحرس الوطني pic.twitter.com/4VDYYiG55W
— المقدم . محمد العمري (@mohmmad6060) April 13, 2021
وفق “أخبار 24”.