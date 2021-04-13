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أخبار محلية > مصادر: “الصحة” تؤجل إجازات العاملين في المجال الصحي لمواجهة كورونا
13/04/2021   10:52 م

مصادر: “الصحة” تؤجل إجازات العاملين في المجال الصحي لمواجهة كورونا

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ذكرت مصادر أن وزارة الصحة أجلت إجازات العاملين في القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت المصادر، لـ”أخبار24″، بأن تعميمًا صدر من وزير الصحة يفيد بتأجيل الإجازات الخاصة بالموظفين العاملين في مواجهة جائحة كورونا من الكادر الصحي والإداريين في المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات الإشرافية ومراكز اللقاحات حتى إشعار آخر.

وأضافت أنه يحق لمديري الشؤون الصحية والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، أو من تفوض لهم الصلاحية، الموافقة على إجازة 5 أيام كحد أقصى للعاملين في الجائحة عند الضرورة، على أن يُراعى في ذلك مصلحة العمل وعدم تأثر الخدمة المقدمة.

وبينت المصادر أنه سيتم تعويض هذه الفئات عن العمل في الأعياد والإجازات الرسمية بأيام إجازات، وفق المتبع نظاماً.

مصادر: “الصحة” تؤجل إجازات العاملين في المجال الصحي لمواجهة كورونا

أخبار محلية
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