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13/04/2021   10:52 م

هل يجب الابتعاد عن التمر نهائيًا في رمضان لمرضى السكري؟ استشاري أمراض قلب يرد

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رد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على سؤال حول ما إذا كان مريض السكري مُطالب بالابتعاد نهائيًا عن تناول التمر.

وأكد أن ذلك يعتمد على وزن المريض ومدى ممارسته للرياضة بصفة يومية وتحكمه في السكري، مشيرًا إلى أنه حال كان وزنه زائدًا ولا يتحرك نهائيًا فيجب عليه الابتعاد عن التمر.

وأضاف أنه في حال كان وزنه طبيعيًا وسكره متحكم فيه، ويحرص على ممارسة الرياضة بصفة يومية، فمن المهم حساب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية.

وفق “أخبار 24”.

هل يجب الابتعاد عن التمر نهائيًا في رمضان لمرضى السكري؟ استشاري أمراض قلب يرد

طب وتداوي
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