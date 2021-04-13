هل يجب الابتعاد عن التمر نهائيًا في رمضان لمرضى السكري؟ استشاري أمراض قلب يرد

رد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، على سؤال حول ما إذا كان مريض السكري مُطالب بالابتعاد نهائيًا عن تناول التمر.
وأكد أن ذلك يعتمد على وزن المريض ومدى ممارسته للرياضة بصفة يومية وتحكمه في السكري، مشيرًا إلى أنه حال كان وزنه زائدًا ولا يتحرك نهائيًا فيجب عليه الابتعاد عن التمر.
وأضاف أنه في حال كان وزنه طبيعيًا وسكره متحكم فيه، ويحرص على ممارسة الرياضة بصفة يومية، فمن المهم حساب عدد التمرات من سعراته الحرارية اليومية.
س:يادكتور خالد مريض السكر هل يبتعد عن التمر نهائي؟
ج: يعتمد على وزن المريض ورياضته اليوميه ومدى تحكمه في السكري..فإذا كان وزنه زايد ولايتحرك نهائياً فيبتعد عن التمر.
واذا كان وزنه طبيعي وسكره متحكم فيه وذو رياضة يوميه فيحسب عدد التمرات من سعراته الحراريه اليوميه.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) April 13, 2021
وفق “أخبار 24”.