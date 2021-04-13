بالفيديو.. هكذا تعمل القباب الـ27 للمسجد النبوي الشريف.. وهذا هو الغرض منها

تظل قباب المسجد النبوي الشريف، واحدة من أبرز المعالم التي ترتبط بمكانة خاصة في قلوب المسلمين على مستوى العالم، حيث أصبحت القباب المتحركة الـ27 للمسجد النبوي الشريف، ابتكارًا جاذبًا لأنظار المصلين والمسلمين في كل مكان حول العالم.
وتتحرك القباب الـ27 على قضبان حديدية طولها الإجمالي 1573 مترًا، كما يتم فتحها وإغلاقها آليًا عن طريق أجهزة تحكم مرتبطة بغرفة التحكم الرئيسية، وذلك للمحافظة على الهواء البارد داخل المسجد، وتوفير المناخ المناسب للمصلين.
وتكتسي القباب من الداخل بقطع مصنعة من شرائح خشبية بسُمك ملليمترين من خشب الأرز الصلب، مُجمعة بمادة الغراء ومُزينة بأشكال خشبية هندسية ومُطعّمة بقطع من الفيروز الأزرق. وفق “أخبار 24”.
وخارجيًا، تكتسي بقطع من السيراميك سداسية الشكل، مزينة بخطوط ظلال هندسية الشكل، وهي مركبة على قاعدة مربعة الشكل، ويبلغ طول ضلع القبة 18 مترًا، وتزن الواحدة 80 طنًا.
27 قبة تعلو #المسجد_النبوي_الشريف. تعرف على آلية عملها الفريدة.#من_الحرمين#رمضان pic.twitter.com/yRcn8gxM2c
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) April 13, 2021