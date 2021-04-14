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اخبار رياضية > رسميًا.. أول استقالة داخل النصر في عهد مسلي آل معمر
14/04/2021   1:39 م

رسميًا.. أول استقالة داخل النصر في عهد مسلي آل معمر

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أصدر مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، اليوم الأربعاء، قرارًا رسميًا، يقضي بقبول الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس الجمهور فهد الشاطري من النادي.

وأعلن النادي، في بيان رسمي، تعيين عبدالله بن أيمن الشمري، رئيسًا للمجلس بدلًا من فهد الشاطري، الذي قدم استقالته، وتمنى النادي للثنائي التوفيق.

ويلتقي فريق النصر مع نظيره الوحدات الأردني مساء الأربعاء، في المباراة التي تقام على ملعب “مرسول بارك”، في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2021. وفق “أخبار 24”.

ويلعب النصر في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق السد القطري وفولاذ الإيراني والوحدات الأردني، حيث تقام جميع مباريات هذه المجموعة ذهاباً وإياباً في الرياض ابتداءً من الأربعاء، وحتى الـ 30 من الشهر الجاري.

رسميًا.. أول استقالة داخل النصر في عهد مسلي آل معمر

اخبار رياضية
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