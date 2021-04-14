أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية؛ قافلة لتوزيع 20 ألف سلة غذائية من المواد الرمضانية، للأسر المحتاجة بأحياء مكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية.
وشرعت فرق التوزيع في إيصال السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين داخل الأحياء السكنية باستخدام تطبيق “هدية” الإلكتروني الذي يتيح آلية للتحقق من تسلم الأسرة المحتاجة للمساعدات.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية محمود سنكي إن المبادرة تهدف لتغطية احتياجات الأسر المحتاجة والمتعففة، وذلك بالشراكة مع 16 جهة خيرية، مبيناً أنه جرى التحقق من صحة احتياج تلك الأسر قبل إدراجها في قوائم المستفيدين.
ودعا الجهات الخيرية والمحسنين إلى البذل والعطاء ودعم برامج الجمعية في هذا الشهر المبارك، وذلك من خلال متجر هدية الإلكتروني أو التحويل عبر حساباتها البنكية، أو زيارة مكاتب الجمعية المجاورة لساحات الحرمين الشريفين.
وفق “أخبار 24”.