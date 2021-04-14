قال الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، إن أهل الأعذار العارضة الذين يجوز لهم الإفطار في رمضان، يقسمون إلى ستة فئات.
وأوضح أنه يجوز لكل من، المريض مرضا عارضا، والمسافر، والحامل، والمرضع، والحائض، والنفساء أن يفطروا، مبينا أن حكم إفطارهم يكون إما وجوبا، أو استحبابا، أو إباحة.
وأشار إلى أن جماهير العلماء أجمعوا على أن المرض إذا كان لا يتأثر بالصوم بالمطلق بحيث لا يزيد أو يتأخر البرء وليس فيه مشقة زائدة عن المعتاد فإنه يجب على المريض أن يصوم، لأن المرض الذي لا يتأثر بالصوم ليس عذرا للفطر. وفق “أخبار 24”.
ستة أصناف يجوز لهم الفطر في #رمضان#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh #رمضان pic.twitter.com/rtOez88Lww
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) April 13, 2021
المريض الذي لا يتأثر بالصوم لا يجوز له الفطر#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh #رمضان pic.twitter.com/S5lENa1WD5
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) April 13, 2021