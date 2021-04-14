4 أسماء تنافس على كرسي رئاسة الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن دخول أسماء جديدة للمنافسة على رئاسة النادي الأهلي، حال رحيل مجلس الإدارة الحالي برئاسة عبدالإله مؤمنة، الذي تعرض لانتقادات خلال الفترة الماضية.
ودخل فهر الطيب، وفقًا لصحيفة “الوطن” منافساً جديداً على كرسي رئاسة النادي الأهلي، بعد أن أبدى رغبته بالترشح، وعدم الممانعة في تحمل المسؤولية التضامنية، التي تبلغ 37 مليون ريال.
وأوضحت الصحيفة أن دخول الطيب في المنافسة بدعم من شخصية أهلاوية، ومن المتوقع أن يتم إعلان الترشيح لجميع من يرغب الترأس، بعد أن تقرر وزارة الرياضة عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسماء أخرى بدأت بتجهيز ملفاتها للترشح لرئاسة النادي، حال قرر مؤمنة الرحيل، وهم: ماجد النفيعي، والدكتور زياد اليوسف، وياسر محروس.