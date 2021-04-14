نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > 4 أسماء تنافس على كرسي رئاسة الأهلي
14/04/2021   1:38 م

4 أسماء تنافس على كرسي رئاسة الأهلي

+ = -
612

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن دخول أسماء جديدة للمنافسة على رئاسة النادي الأهلي، حال رحيل مجلس الإدارة الحالي برئاسة عبدالإله مؤمنة، الذي تعرض لانتقادات خلال الفترة الماضية.

ودخل فهر الطيب، وفقًا لصحيفة “الوطن” منافساً جديداً على كرسي رئاسة النادي الأهلي، بعد أن أبدى رغبته بالترشح، وعدم الممانعة في تحمل المسؤولية التضامنية، التي تبلغ 37 مليون ريال.

وأوضحت الصحيفة أن دخول الطيب في المنافسة بدعم من شخصية أهلاوية، ومن المتوقع أن يتم إعلان الترشيح لجميع من يرغب الترأس، بعد أن تقرر وزارة الرياضة عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسماء أخرى بدأت بتجهيز ملفاتها للترشح لرئاسة النادي، حال قرر مؤمنة الرحيل، وهم: ماجد النفيعي، والدكتور زياد اليوسف، وياسر محروس.

4 أسماء تنافس على كرسي رئاسة الأهلي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147623.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.