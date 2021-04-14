مجموعة الهلال الآسيوية.. “كارتابيا” ينضم لصفوف الغائبين عن “شباب الأهلي”

أفادت تقارير صحفية بأن المحترف الأرجنتيني في صفوف نادي شباب الأهلي دبي، فيدريكو كارتابيا، سيغيب عن المشاركة مع ناديه في دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.
ويأتي غياب الأرجنتيني كارتابيا عن صفوف أهلي شباب دبي، وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية، بسبب الإصابة التي يُعاني منها وحرمته من السفر رفقة الفريق للمملكة لينضم إلى الثنائي عمر عبدالرحمن وأحمد خليل اللذين استبعدهما المدير الفني للفريق؛ لعدم اكتمال جاهزيتهما.
ويستعد أهلي شباب دبي لمواجهة نظيره استقلال طاجيكستان في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، قبل أن يلتقي الهلال بعده، ثم أجمك الأوزبكي.