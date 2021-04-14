احتفل الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بلاعبي السد القطري، فى تدريبات الفريق الجماعية، قبل مواجهة فولاذ الإيراني، بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2021.
وجاء احتفال اتحاد كرة القدم، بنادي السد، بعد حصوله على لقب الدوري القطري الممتاز، هذا الموسم دون أي هزيمة للفريق، آخرها فوزه على نادي قطر بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة.
ويواجه السد القطري، نظيره فولاذ الإيراني، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من النصر، الوحدات الأردني.
وفق “أخبار 24”.