بالصورة.. الكشف عن الكرة الرسمية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن الشكل الجديد للكرة التي ستظهر في بطولة دوري الأبطال 2021، والتي تنطلق منافساتها غداً الأربعاء بمرحلة المجموعات.
ونشر حساب الآسيوي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شكل الكرة الجديد، وعلق عليها: “الكرة الرسمية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021!.. هل أنتم متحمّسون لمشاهدة الكثير من الأهداف؟”.
وتستضيف المملكة مباريات 3 مجموعات بنظام التجمع في بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما تحتضن الإمارات مواجهات مجموعة أخرى، حيث ستُقام منافساتها خلال المدة من 14 وحتى 30 أبريل.
وشهدت الأيام القليلة الماضية وصول بعثات الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2021 إلى الرياض وجدة، وسط استقبال من مسؤولي اتحاد كرة القدم.
ويحضر فريق الهلال في المجموعة الأولى التي تضم شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي وأجمك الأوزبكي، فيما تضم المجموعة الثالثة كلا من الأهلي، الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.
ويوجد فريق النصر في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، وتضم مجموعته كلا من الوحدات الأردني، والسد القطري وفولاذ خوزستان.
وفق “أخبار 24”.