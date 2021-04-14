نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. لاعبون يتناولون طعام الإفطار خلال مباراة في الدوري التركي
14/04/2021   1:39 م

بالفيديو.. لاعبون يتناولون طعام الإفطار خلال مباراة في الدوري التركي

+ = -
677

شهد الدوري التركي لكرة القدم، الثلاثاء، تناول عدد من اللاعبين طعام الإفطار، خلال إقامة مباراة على ملاعب الدوري التركي، تزامنا مع أول يوم من شهر رمضان المبارك.

ورصدت الكاميرات عدداً من اللاعبين وهم يتناولون طعام الإفطار، مستغلّين لحظات توقف المباراة بسبب إصابة أحد اللاعبين تزامناً مع موعد أذان المغرب.

وأُقيمت المباراة بين فريقي “جيرسونسبور” ونظيره “كيتشيورينقونجو”، الثلاثاء، والتي فاز بها الأول بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري التركي الدرجة الأولى. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. لاعبون يتناولون طعام الإفطار خلال مباراة في الدوري التركي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147628.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.