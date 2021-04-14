بالفيديو.. لاعبون يتناولون طعام الإفطار خلال مباراة في الدوري التركي

شهد الدوري التركي لكرة القدم، الثلاثاء، تناول عدد من اللاعبين طعام الإفطار، خلال إقامة مباراة على ملاعب الدوري التركي، تزامنا مع أول يوم من شهر رمضان المبارك.
ورصدت الكاميرات عدداً من اللاعبين وهم يتناولون طعام الإفطار، مستغلّين لحظات توقف المباراة بسبب إصابة أحد اللاعبين تزامناً مع موعد أذان المغرب.
وأُقيمت المباراة بين فريقي “جيرسونسبور” ونظيره “كيتشيورينقونجو”، الثلاثاء، والتي فاز بها الأول بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ30 بالدوري التركي الدرجة الأولى. وفق “أخبار 24”.
🕌 GZT Giresunspor – Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan sakatlık ile ezan saati denk gelince, oyuncular maç sırasında oruçlarını açtı. #beINSPORTS pic.twitter.com/Fec6Q5ERKP
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 13, 2021