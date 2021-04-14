الأهلي أغلى الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2021.. والنصر ثانيًا

تصدر فريق الأهلي، قائمة أغلى الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي ستنطلق غدًا الأربعاء، بمواجهات دور المجموعات.
واحتل الأهلي وفقًا لموقع “بازيكنان الإيراني”، المركز الأول في قائمة أغلى الفرق من حيث القيمة التسويقية، حيث وصلت قيمة الأهلي إلى 45.7 مليون يورو.
وجاء فريق النصر في المركز الثاني بمبلغ 44 مليون يورو، بينما احتل الهلال المركز الثالث بـ43.6 مليون يورو، ورابعًا الدحيل القطري بقيمة 32.5 مليون يورو، وخلفه مواطنه السد بـ27.6 مليون يورو.
واحتل شباب الأهلي دبي الإماراتي المركز السادس بمبلغ 22.9 مليون يورو، بينما جاء مواطنه الشارقة في المركز السابع بـ20.1 مليون يورو، والمركز الثامن الريان القطري بـ19.6 مليون يورو، وتاسعًا الاستقلال الإيراني بـ14.9 مليون يورو، وعاشرًا بيرسبوليس الإيراني بـ12 مليون يورو. وفق “أخبار 24”.
ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة في دوري الأبطال، رفقة فريق الدحيل القطري، والشرطة العراقي والاستقلال الإيراني، حيث يستهل مشواره بمواجهة الأخير، بعد غد الخميس.