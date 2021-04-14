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أخبار محلية > “الدفاع” تفتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين وطلبة الكليات العسكرية
14/04/2021   6:55 م

“الدفاع” تفتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين وطلبة الكليات العسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم (الأربعاء)، عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة “البكالوريوس”، وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة “الثانوية العامة /علوم طبيعية” للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الدراسي 1442-1443 هـ.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل عبر زيارة بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، وذلك بالدخول على الموقع الإلكتروني tajnid.mod.gov.sa.

كما نوهت بضرورة التسجيل بموقع “النفاذ الوطني” لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل، حيث يتم قبول الخريجين الجامعيين يوم 20/9/1422 هـ وطلبة الكليات العسكرية يوم 20/ 10/ 1442 هـ.وفق “أخبار 24”.

“الدفاع” تفتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين وطلبة الكليات العسكرية

أخبار محلية
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