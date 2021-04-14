أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قدر السعرات الحرارية في بعض الأطعمة والمشروبات المُقدمة على موائد شهر رمضان المبارك.
المشروبات
يختلف محتوى السعرات الحرارية في المشروبات، باختلاف كمية السكر المضاف إليها، مبينة أنه في حالة إضافة ملعقة صغيرة من السكر “5 جرامات”، فإن ذلك يعني إضافة 20 سعرة حرارية.
وجاءت السعرات الحرارية للمشروبات كما يلي: التوت “165 سعرة”، قمر الدين “140 سعرة”، عصير طازج “120 سعرة”، السوبيا “250 سعرة” .
الأطباق الساخنة
كما تختلف السعرات الحرارية للأطباق الساخنة باختلاف طريقة التحضير.
وجاءت السعرات الحرارية للأطباق الساخنة كما يلي: شوربة الشوفان “150 سعرة”، شوربة حب الهريس “150 سعرة”، شوربة العدس “60 سعرة”، شوربة كريمة بالفطر “90 سعرة”، سمبوسة مقلية بالجبن “140 سعرة”، سمبوسة بالفرن لحم / دجاج “100 سعرة”، شوربة كريمة بالدجاج “95 سعرة”، سمبوسة مقلية باللحم / فراخ “150 سعرة”، سمبوسة بالفرن “95 سعرة”.
الحلويات
تتباين السعرات الحرارية للحلويات حسب الإضافات على الوصفة.
وجاءت السعرات الحرارية للحلويات كما يلي: بقلاوة كنافة “350-450 سعرة”، بسبوسة “390 سعرة”، كاسترد “340 سعرة”، مهلبية “340 سعرة “، لقيمات بالشيرة “70 سعرة”، قطايف بالمكسرات مقلية بالشيرة “430 سعرة “، كريم كراميل “290 سعرة “، بلح الشام “450 سعرة”.
وفق “أخبار 24”.