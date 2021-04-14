ما حكم صوم مَن لا يصلي أو مقصِّر بالصلاة؟ “الشثري” يوضح

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حكم صوم من لا يصلي أو مقصِّر بالصلاة، محذرًا من التهاون والتكاسل في أداء هذه الفريضة.
وذكر، خلال مشاركته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، مشددًا على ضرورة المحافظة عليها.
ودعا “الشثري” مَن يصوم ويقصر في أداء الصلاة بالمبادرة في الندم، وتصحيح مساره، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، بالمواظبة بشكل دائم على أداء الصلاة.
#فتاوى | ما حكم صوم من لا يصلي أو مقصِّر بالصلاة.؟
الشيخ سعد الشثري.#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/f0XtvjAUrd
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 14, 2021
وفق “أخبار 24”.