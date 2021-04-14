نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ما حكم صوم مَن لا يصلي أو مقصِّر بالصلاة؟ “الشثري” يوضح
14/04/2021   6:55 م

ما حكم صوم مَن لا يصلي أو مقصِّر بالصلاة؟ “الشثري” يوضح

+ = -
794

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حكم صوم من لا يصلي أو مقصِّر بالصلاة، محذرًا من التهاون والتكاسل في أداء هذه الفريضة.

وذكر، خلال مشاركته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أن الصلاة ركن عظيم من أركان الإسلام، مشددًا على ضرورة المحافظة عليها.

ودعا “الشثري” مَن يصوم ويقصر في أداء الصلاة بالمبادرة في الندم، وتصحيح مساره، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، بالمواظبة بشكل دائم على أداء الصلاة.

وفق “أخبار 24”.

ما حكم صوم مَن لا يصلي أو مقصِّر بالصلاة؟ “الشثري” يوضح

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147658.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.