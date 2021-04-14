“سعود الطبية”: النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المثانة .. وهذه أعراضها وطرق الوقاية منها

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المثانة المزمن مقارنةً بالرجال، مبينة أن الإصابة تؤثر على حياة النساء وتسبب لهن اليأس والاكتئاب، والاضطرابات النفسية والجنسية، والمشاكل الزوجية والعائلية والاجتماعية والمهنية.
وأوضح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية الدكتور إبراهيم العويضة، أن مرض المثانة المزمن يحدث في حال أُصيب الشخص بالالتهابات لأكثر من 3 مرات سنويًا، ومن أسبابه كذلك حصوات الكلى أو المثانة، والتغييرات في مستويات هرمون الإستروجين في أثناء فترة انقطاع الطمث، إلى جانب “الاستعداد الوراثي”.
وأبان العويضة أن من أنواع هذا المرض؛ متلازمة المثانة المؤلمة أو ما يعرف بالتهاب المثانة الخلالي ويعتبر من أشد الحالات ألمًا وأصعبها تشخيصًا ومعالجة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أعراض التهاب المثانة المزمن تظهر في إلحاح مستمر وقوي للتبول وشعور بالحرقان عند التبول وإخراج بول عكر أو كريه الرائحة، وأيضًا انزعاج في الحوض وشعور بالضغط في أسفل البطن.
وأضاف أنه للوقاية من التهاب المثانة المزمن يجب الإكثار من شرب الماء والسوائل، وعدم تأخير الذهاب إلى دورة المياه عند الشعور بالحاجة إلى التبول، والحرص على نظافة المنطقة الشرجية، حيث يمنع ذلك البكتيريا الموجودة في المنطقة من الانتشار إلى المهبل ومجرى البول.