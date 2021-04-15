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أخبار محلية > بالفيديو.. أنجز معاملة حكومية في دقيقتين.. “الشقيري” يستعرض التحول الرقمي وسرعة الإنترنت بالرياض
15/04/2021   2:22 م

بالفيديو.. أنجز معاملة حكومية في دقيقتين.. “الشقيري” يستعرض التحول الرقمي وسرعة الإنترنت بالرياض

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قام الإعلامي أحمد الشقيري بتجربة إحدى الخدمات التي تقدمها منصة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”، وذلك خلال استعراضه لتطور التحول الرقمي في المملكة.

وذكر “الشقيري”، خلال برنامجه “سين” المذاع على قناة “MBC1″، أن التحول الرقمي يعني تحويل كل المعاملات والإجراءات والوثائق التي كانت تتم بشكل ورقي إلى معاملات وإجراءات تتم بشكل إلكتروني.

واستعرض سهولة إجراء المعاملات بشكل إلكتروني بتجربة بوابة “ناجز” عبر جواله، واستخدمها في عمل وكالة لإنهاء معاملة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، وتمكن “الشقيري” من عمل هذه الوكالة في غضون دقيقتين فقط. وفق “أخبار 24”.

وفي نفس السياق، خاض تجربة أخرى لاختبار سرعة الإنترنت في شارع التحلية بمدينة الرياض، واكتشف أن سرعة التحميل عالية للغاية، وذلك بعد أن تمكن من تحميل 2 جيجا في 16 ثانية فقط.

بالفيديو.. أنجز معاملة حكومية في دقيقتين.. “الشقيري” يستعرض التحول الرقمي وسرعة الإنترنت بالرياض

أخبار محلية
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