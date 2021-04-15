بالفيديو.. أنجز معاملة حكومية في دقيقتين.. “الشقيري” يستعرض التحول الرقمي وسرعة الإنترنت بالرياض

قام الإعلامي أحمد الشقيري بتجربة إحدى الخدمات التي تقدمها منصة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز”، وذلك خلال استعراضه لتطور التحول الرقمي في المملكة.
وذكر “الشقيري”، خلال برنامجه “سين” المذاع على قناة “MBC1″، أن التحول الرقمي يعني تحويل كل المعاملات والإجراءات والوثائق التي كانت تتم بشكل ورقي إلى معاملات وإجراءات تتم بشكل إلكتروني.
واستعرض سهولة إجراء المعاملات بشكل إلكتروني بتجربة بوابة “ناجز” عبر جواله، واستخدمها في عمل وكالة لإنهاء معاملة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، وتمكن “الشقيري” من عمل هذه الوكالة في غضون دقيقتين فقط. وفق “أخبار 24”.
وفي نفس السياق، خاض تجربة أخرى لاختبار سرعة الإنترنت في شارع التحلية بمدينة الرياض، واكتشف أن سرعة التحميل عالية للغاية، وذلك بعد أن تمكن من تحميل 2 جيجا في 16 ثانية فقط.
الشقيري يجري اختبارا لسرعة الإنترنت في شارع التحلية بالرياض.. النتيجة مذهلة
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#سين#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/1YLUt8MA8e
— MBC1 (@mbc1) April 14, 2021
التحول الرقمي في السعودية.. إثباتك في جوالك
تابع جميع الحلقات على Shahid VIPhttps://t.co/i8BUQZGv5l@shugairi#سين#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/mjKg28htHM
— MBC1 (@mbc1) April 14, 2021