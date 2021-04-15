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أخبار محلية > لتحسين مستوياتهم المعيشية.. الإعلان عن تأسيس جمعية الفنانين السعوديين
15/04/2021   2:22 م

لتحسين مستوياتهم المعيشية.. الإعلان عن تأسيس جمعية الفنانين السعوديين

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قال المخرج عامر الحمود إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، وافق على تأسيس جمعية الفنانين السعوديين “بيت الفنانين”، لدعم ومساندة الفنانين لتحقيق استقرارهم والدفاع عن حقوقهم.

وأشار الحمود إلى أن الجمعية تهدف للتنسيق مع الجمعيات التخصصية وقطاعات أخرى لتقديم الخدمات اللازمة للفنانين لتوفير حياة اجتماعية كريمة لهم، وتحسين المستوى المعيشي للفنانين من خلال تقديم الخدمات اللازمة.

كما تهدف لبناء شراكات مع القطاعين العام والخاص لتقديم مزايا وخصومات خاصة لأعضاء الجمعية، والعمل على رفع مستوى الأعضاء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وتنظيم علاقاتهم مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والأهلية والمؤسسات والأفراد، والدفاع عن حقوقهم.

جمعية الفنانين السعوديين

وفق “أخبار 24”.

لتحسين مستوياتهم المعيشية.. الإعلان عن تأسيس جمعية الفنانين السعوديين

أخبار محلية
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