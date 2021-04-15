يكتسب بعض الأفراد أحيانًا في شهر رمضان وزنًا زائدًا؛ نتيجة بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة، ولكي تستمتع بالطعام خلال هذا الشهر الفضيل دون اكتساب جسمك المزيد من الوزن عليك تجنب السلوكيات الخاطئة التي نوردها في هذا التقرير.
الإسراف في تناول الأطعمة
يعد الإكثار من الحلويات والدهون في الإفطار، وكذلك الإسراف في تناول الأطعمة المملحة، مثل المخللات، أو تناول كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات خلال وجبتي الإفطار والسحور، أو الإفراط في تناول المكسرات من التصرفات التي قد تؤدي لزيادة الوزن.
عدم ممارسة الرياضة
يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى تراكم السعرات الحرارية الزائدة على حاجة الجسم في صورة دهون، وبالتالي يزيد الوزن.
قلة شرب المياه
عدم تناول كميات كبيرة من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور قد يسبب زيادة الوزن، كما أن إبدال المياه بالعصائر المحلاة من الأشياء التي تزيد أيضا من الوزن، ومن الأفضل في هذا الصدد شرب 8 أكواب مياه ما بين الإفطار والسحور وتناول العصائر الطازجة الخالية من السكريات.
عادات نوم غير مفيدة
من أبرز الأشياء التي تؤدي لزيادة الوزن النوم أقل من 6 ساعات يومياً، لذلك يجب أن يحصل جسمك على قسط كافٍ من النوم.
تصرفات خاطئة عند السحور
حذر استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، من تناول كبسة الأرز عند السحور لأنها تزيد من الوزن، كما أن النوم مباشرة بعد تناول الأرز واللحوم يزيد من ارتجاع المريء وتقطع النوم والكوابيس، والأفضل في هذه الحالة إما أن يظل الإنسان مستيقظاً على الأقل ساعتين بعد السحور الثقيل، أو يتسحر بوجبة خفيفة، مثل تناول الفواكه مثلاً. وفق “أخبار 24”.
نصائح لتجنب زيادة الوزن
يساعد تجنب هذه السلوكيات الخاطئة في الحفاظ على لياقة الجسم وعدم زيادة الوزن، وبجانب ذلك ينصح موقع “الكونسلتو” الطبي بتناول الطعام ببطء ومضغه جيداً؛ لأن ذلك يعطي إحساساً بالشبع، وخفض كمية الطعام في وجبتي الإفطار والسحور، كما ينصح بممارسة الرياضة بعد ساعتين من الإفطار لمدة نصف ساعة يومياً، وتناول الخضراوات المفيدة.