أوضحت وزارة العمرة الآليات والإجراءات التي يقوم بها المعتمرون القادمون من خارج المملكة لإتمام أداء المناسك.
وبيّنت الوزارة أن المعتمر يتوجه لمركز عناية في مكة المكرمة قبل 6 ساعات من أداء العمرة، للتحقق من حالة التحصين وفقًا لنوع اللقاحات المعتمدة.
وأضافت أنه يتم بعد ذلك تسليم المعتمر الإسورة الخاصة به والتأكد من ارتدائها خلال وجوده بالمركز وتوجيهه لمركز تجمع الشبيكة، وعند الوصول لمركز التجمع يقوم المعتمر بإبراز الإسورة للتحقق من بياناته والتصريح الذي يحمله.
ونوهت إلى ضرورة التزام المعتمر بتاريخ وفترة العمرة المخصصة له.
وبدأت المملكة استقبال المعتمرين من الخارج في منتصف ربيع الأول الماضي، وفقًا لاشتراطات وضوابط حددتها وزارة الصحة في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وفق “أخبار 24”.