أكد برنامج سكني، التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هناك أربعة مشاريع جديدة توفر أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية لأهالي محافظة الأحساء.
وأوضح البرنامج أن المشروعات المتوفرة في مدينة الهفوف هي ديار الحسا بأسعار تبدأ من 505 آلاف ريال، وطراز الأحساء بأسعار تبدأ من 296 ألف ريال، ومخطط الجوهرة بأسعار تبدأ من 799 ألف ريال.
وأضاف أن الوحدات في مشروع فلل البيرق بمدينة المبرز بيعت بالكامل.
وأشار إلى أن المشاريع الأربعة تتميز بتوافر عناصر جودة الحياة، والبيئة السكنية المتكاملة، والحلول التمويلية المتنوعة، إضافةً إلى السعر التنافسي.
وفق “أخبار 24”.