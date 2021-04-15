“المنيع”: “البيتكوين” والعملات الرقمية أكل لأموال الناس بالباطل ومحرمة تحريمًا كاملًا

أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المنيع، أن العملات الإلكترونية المشفرة، مثل “البيتكوين” وغيرها، لا تملك معنى الثمنية، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.
وقال المنيع إنه يرى أن البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية محرمة تحريمًا كاملًا، مشيرًا إلى أن البيتكوين تفتقر إلى وجود من يضمنها أو يصدرها، وبالتالي هي أشبه بصالة للقمار، وتعتبر مقامرة.
وأوضح أن النقد المُباح شرعًا لا بد أن يكون معيارًا لتقييم السلع، ومستودعًا للثروة، ومبنيًا على القبول العام، وكل هذا لا يتحقق إلا بوجود جهة تضمنه أو من هو أهل للضمان، وهذه المعايير غير متوفرة في العملات الرقمية.وفق “أخبار 24”.
معالي الشيخ #عبدالله_المنيع_في_ليوان_المديفر:#العملات_الرقمية مثل #البيتكوين لا تملك معنى الثمنية، وأرى أنها محرمة، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهي أشبه بـ “صالة قمار”.#المنيع_في_ليوان_المديفر#عيشوا_معنا_معنى_رمضان pic.twitter.com/dUZHqUnZFN
— الليوان (@almodifershow) April 14, 2021