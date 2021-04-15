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أخبار محلية > “المنيع”: “البيتكوين” والعملات الرقمية أكل لأموال الناس بالباطل ومحرمة تحريمًا كاملًا
15/04/2021   2:26 م

“المنيع”: “البيتكوين” والعملات الرقمية أكل لأموال الناس بالباطل ومحرمة تحريمًا كاملًا

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أكد عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المنيع، أن العملات الإلكترونية المشفرة، مثل “البيتكوين” وغيرها، لا تملك معنى الثمنية، وتعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.

وقال المنيع إنه يرى أن البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية محرمة تحريمًا كاملًا، مشيرًا إلى أن البيتكوين تفتقر إلى وجود من يضمنها أو يصدرها، وبالتالي هي أشبه بصالة للقمار، وتعتبر مقامرة.

وأوضح أن النقد المُباح شرعًا لا بد أن يكون معيارًا لتقييم السلع، ومستودعًا للثروة، ومبنيًا على القبول العام، وكل هذا لا يتحقق إلا بوجود جهة تضمنه أو من هو أهل للضمان، وهذه المعايير غير متوفرة في العملات الرقمية.وفق “أخبار 24”.

“المنيع”: “البيتكوين” والعملات الرقمية أكل لأموال الناس بالباطل ومحرمة تحريمًا كاملًا

أخبار محلية
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