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أخبار محلية > طب وتداوي > اختصاصي: المياه المثلجة على الإفطار تؤثر على المعدة ولا ‏تسبب جلطات
15/04/2021   2:25 م

اختصاصي: المياه المثلجة على الإفطار تؤثر على المعدة ولا ‏تسبب جلطات

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أكد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، ‏أن شرب المياه المثلجة على الإفطار لا يسبب ‏جلطات القلب، كما يدعي البعض.‏

وقال الدكتور النمر إن المياه المثلجة على الإفطار ليست مناسبة لأنها تؤثر على ‏المعدة بشكل مؤقت حتى تكتسب درجة حرارة الجسم، غير أنها لا تسبب ‏جلطات القلب.‏

ووصف تصرف بعض الأشخاص بشرب ‏كوبين من القهوة التركي في السحور بأنه “خاطئ”، مبيناً أن القهوة تسبب إدرار البول وبالتالي ‏فقدانا لسوائل الجسم والشعور بالعطش، مع حدوث ارتجاع ‏بالمريء وصعوبة النوم والخفقان.‏ وفق “أخبار 24”.

ونصح بعدم استثارة شخص قبل الإفطار ولو بالمزاح، إذ إن ‏البعض سيكون سريع الانفعال، نتيجة نقص السكر والسوائل ‏وقلة النوم، وهي أعراض انسحابية للقهوة والتدخين.‏

اختصاصي: المياه المثلجة على الإفطار تؤثر على المعدة ولا ‏تسبب جلطات

أخبار محلية, طب وتداوي
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