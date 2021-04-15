اختصاصي: المياه المثلجة على الإفطار تؤثر على المعدة ولا ‏تسبب جلطات

أكد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن شرب المياه المثلجة على الإفطار لا يسبب جلطات القلب، كما يدعي البعض.
وقال الدكتور النمر إن المياه المثلجة على الإفطار ليست مناسبة لأنها تؤثر على المعدة بشكل مؤقت حتى تكتسب درجة حرارة الجسم، غير أنها لا تسبب جلطات القلب.
ووصف تصرف بعض الأشخاص بشرب كوبين من القهوة التركي في السحور بأنه “خاطئ”، مبيناً أن القهوة تسبب إدرار البول وبالتالي فقدانا لسوائل الجسم والشعور بالعطش، مع حدوث ارتجاع بالمريء وصعوبة النوم والخفقان. وفق “أخبار 24”.
ونصح بعدم استثارة شخص قبل الإفطار ولو بالمزاح، إذ إن البعض سيكون سريع الانفعال، نتيجة نقص السكر والسوائل وقلة النوم، وهي أعراض انسحابية للقهوة والتدخين.