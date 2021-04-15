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15/04/2021   2:27 م

معالي وزير الشؤون البلدية والقروية يكلف الاستاذ محسن الدوسري بعضوية المجلس البلدي بالخرج

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بمناسبة صدور قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بتكليف الأستاذ / محسن مسفر المسعري الدوسري بعضوية المجلس البلدي في محافظة الخرج نبارك لأبي مسفر ونتمنى له التوفيق والسداد .

معالي وزير الشؤون البلدية والقروية يكلف الاستاذ محسن الدوسري بعضوية المجلس البلدي بالخرج

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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