معالي وزير الشؤون البلدية والقروية يكلف الاستاذ محسن الدوسري بعضوية المجلس البلدي بالخرج

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بمناسبة صدور قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بتكليف الأستاذ / محسن مسفر المسعري الدوسري بعضوية المجلس البلدي في محافظة الخرج نبارك لأبي مسفر ونتمنى له التوفيق والسداد .
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج