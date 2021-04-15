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أخبار محلية > وزير الموارد البشرية: اليوم إعلان برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي.. وهذه مزاياه
15/04/2021   2:26 م

وزير الموارد البشرية: اليوم إعلان برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي.. وهذه مزاياه

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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن اليوم (الخميس) سيشهد الإعلان عن برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي والذي سيسهم في تحفيز الاقتصاد وتمكين أبناء المملكة من الفرص الوظيفية.

ومن جهتها، دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المنشآت الصناعية المرخصة إلى عرض فرصها الوظيفية من خلال الصفحة المخصصة للمسار الصناعي في موقع “طاقات”.

وذكرت أن البرنامج يقدم العديد من المزايا، ومنها دعم راتب الموظف بنسبة 50% لمدة سنتين بحد أقصى 3 آلاف ريال، والاستفادة من برنامج نقل السيدات من وإلى مقر العمل التابع لـ”هدف”، مع توفير دعم كامل لبرامج التدريب التي يقدمها صندوق التنمية البشرية “هدف”.

وأضافت أن البرنامج يأتي تفعيلاً لاتفاقية تحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي، ويمكن للباحثين عن عمل التقديم عبر موقع البرنامج.

برنامج تحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي

وفق “أخبار 24”.

وزير الموارد البشرية: اليوم إعلان برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين القطاع الصناعي.. وهذه مزاياه

أخبار محلية
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