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أخبار الخرج > محافظ الخرج يلتقي بمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد المكلف
15/04/2021   5:46 م

محافظ الخرج يلتقي بمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد المكلف

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استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٩/٣هـ فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد الرويس بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج .

في بداية الاستقبال رحب به ومباركاً له التكليف ومتمنياً له التوفيق والسداد في مهمام عمله الجديد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين و الاهتمام بالمساجد.

من جانبه أعرب الرويس عن شكره وتقديره للمحافظ على ما وجده من حسن استقبال وتوجيهات. ودعا الله أن يوفقه وزملاءه لخدمة بيوت الله بمحافظة الخرج .

محافظ الخرج يلتقي بمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد المكلف

أخبار الخرج
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