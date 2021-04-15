محافظ الخرج يلتقي بمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد المكلف

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٩/٣هـ فضيلة مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد الرويس بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج .
في بداية الاستقبال رحب به ومباركاً له التكليف ومتمنياً له التوفيق والسداد في مهمام عمله الجديد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين و الاهتمام بالمساجد.
من جانبه أعرب الرويس عن شكره وتقديره للمحافظ على ما وجده من حسن استقبال وتوجيهات. ودعا الله أن يوفقه وزملاءه لخدمة بيوت الله بمحافظة الخرج .