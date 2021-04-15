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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ السليمان: الإبر المسكنة لأعراض لقاح كورونا لا تفسد الصيام
15/04/2021   5:54 م

بالفيديو.. الشيخ السليمان: الإبر المسكنة لأعراض لقاح كورونا لا تفسد الصيام

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تحدّث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالرحمن السليمان، اليوم (الخميس)، عن حكم الصيام عند تلقّي اللقاح المضاد لكورونا، أو الإبر المسكنة المعالجة للأعراض الناتجة عنه.

وأوضح في لقاء له مع قناة السعودية، أن لقاح كورونا لا يُفطر باتفاق العلماء، كونه يؤخذ عن طريق الإبر سواء في الأوردة أو عن طريق الجلد.

وأضاف أن جميع العلاجات والإبر كالأنسولين والكورتيزون لا تفسد صيام المريض، ومنها الإبر المسكنة والخافضة للحرارة التي يأخذها المريض عند ظهور أعراض كورونا.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ السليمان: الإبر المسكنة لأعراض لقاح كورونا لا تفسد الصيام

أخبار محلية
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