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15/04/2021   5:55 م

خبير في “أبل” يسرِّب مواصفات هاتف “آيفون 14”

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سرب خبير شهير في شركة أبل، بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول ‏مواصفات أجهزة “آيفون 14” والمتوقع نزولها للأسواق العام المقبل ‏‏2022‏‎، في الوقت الذي ستطلق فيه أبل “أيفون 13” نهاية العام الجاري.

وأوضح المحلل الشهير مينغ تشي كو، وفقا لموقع “ذي صن”‏ أن أجهزة “آيفون” الرائدة لعام 2022 ستستخدم مستشعر 48 ‏ميغابكسل للكاميرا الرئيسية، وهو ما سيسمح بالتقاط فيديو بتقنية ‏‏8‏K ‎ مثير للإعجاب‎.‎

ويعتقد المحلل أن أجهزة “آيفون” قد تبدأ باستخدام مستشعرات‎ ‎Face ID‎ المدمجة تحت الشاشة كطريقة للتخلص من النتوء ‏الموجود على الشاشة الأمامية لأجهزة “آيفون”، والذي قد يختفي ‏تماما مع إصدارات عام 2023‏‎ .وفق “أخبار 24”.

ويرى أن حجم الشاشة في تشكيلة آيفون الجديدة بحلول عام ‏‏2022، سينخفض مع تراجع إنتاج‎ iPhone Mini ‎، لافتًا إلى ‏أن أحجام الشاشات 6.1 بوصة و6.7 بوصة ستبقى في ‏المستقبل‎.‎

ويتوقع رؤية ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع تحت الشاشة في ‏أجهزة آيفون المستقبلية‎.‎

خبير في “أبل” يسرِّب مواصفات هاتف “آيفون 14”

مال وأعمال
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