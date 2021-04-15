خبير في “أبل” يسرِّب مواصفات هاتف “آيفون 14”

سرب خبير شهير في شركة أبل، بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام حول مواصفات أجهزة “آيفون 14” والمتوقع نزولها للأسواق العام المقبل 2022، في الوقت الذي ستطلق فيه أبل “أيفون 13” نهاية العام الجاري.
وأوضح المحلل الشهير مينغ تشي كو، وفقا لموقع “ذي صن” أن أجهزة “آيفون” الرائدة لعام 2022 ستستخدم مستشعر 48 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية، وهو ما سيسمح بالتقاط فيديو بتقنية 8K مثير للإعجاب.
ويعتقد المحلل أن أجهزة “آيفون” قد تبدأ باستخدام مستشعرات Face ID المدمجة تحت الشاشة كطريقة للتخلص من النتوء الموجود على الشاشة الأمامية لأجهزة “آيفون”، والذي قد يختفي تماما مع إصدارات عام 2023 .وفق “أخبار 24”.
ويرى أن حجم الشاشة في تشكيلة آيفون الجديدة بحلول عام 2022، سينخفض مع تراجع إنتاج iPhone Mini ، لافتًا إلى أن أحجام الشاشات 6.1 بوصة و6.7 بوصة ستبقى في المستقبل.
ويتوقع رؤية ماسحات ضوئية لبصمات الأصابع تحت الشاشة في أجهزة آيفون المستقبلية.
According to analyst Ming-Chi Kuo, next year’s iPhone lineup will not include a 5.4” mini iPhone. This would be an unsurprising move from Apple after reports of disappointing sales of the iPhone 12 mini pic.twitter.com/Ziw4pnh55N
— Apple Hub (@theapplehub) April 14, 2021
iPhone 14 leaks a year before launch with ‘huge 48MP camera that films in 8K’ https://t.co/u4e0Fy8xLd
— The Sun Tech (@TheSunTech) April 14, 2021