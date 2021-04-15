شاهد.. مسجد الأطاولة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتأهيل المساجد التاريخية

انتهى مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير وتأهيل المساجد التاريخية في المملكة، من تطوير مسجد الأطاولة التاريخي في الباحة، حيث صدحت مئذنة المسجد بالأذان ليستجيب أهالي القرية لأداء الصلاة فيه بعد 20 عاما من هجره.
ويعد مسجد الأطاولة – الذي يبعد نحو 30 كيلومترا شمال مدينة الباحة ويقع في محافظة القرى متوسطاً قرية الأطاولة التراثية- من أقدم المساجد في المنطقة حيث يعود بناؤه لأكثر من 900 سنة، وكان المسجد الوحيد في المنطقة الذي تقام فيه صلاة الجمعة.
ويتسع المسجد – المبني من الأحجار غير المنتظمة وسقفه من جذوع شجر العرعر- لنحو 130 مصلياً على مساحة إجمالية تقدر بنحو 300 م2، ويتكون من بيت للصلاة ويرتكز سقفه على أعمدة خشبية دائرية الشكل.
كما يتضمن المسجد، الذي هُجر ما يقارب من 20 سنة بعد بناء المسجد الحديث بالقرية، صحنا مكشوفا “صوح”، وميضأة، وخزانا للمياه ودرجا خارجيا لسطح بيت الصلاة يصعد به المؤذن إلى السطح ليؤذن للصلاة، وله مدخلان أحدهما بالواجهة الشرقية والآخر بالواجهة الشمالية للمسجد.وفق “أخبار 24”.
وقال عبدالعزيز الزهراني أحد كبار السن بقرية الأطاولة إن المسجد في الماضي كانت تقام فيه حلقات لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة، وإن إعادة تأهيله بث السعادة في نفوس الأهالي الذين يؤدون به جميع الصلوات المفروضة حالياً، ويتذكرون أحداث الماضي في هذا المسجد.
#المساجد_التاريخية | تعرف على الخلفية التاريخية لمسجد الأطاولة..#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/0cUfvifnOh
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 15, 2021