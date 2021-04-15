نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. مسجد الأطاولة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتأهيل المساجد التاريخية
15/04/2021   10:58 م

شاهد.. مسجد الأطاولة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتأهيل المساجد التاريخية

+ = -
677

انتهى مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير وتأهيل المساجد التاريخية في المملكة، من تطوير مسجد الأطاولة التاريخي في الباحة، حيث صدحت مئذنة المسجد بالأذان ليستجيب أهالي القرية لأداء الصلاة فيه بعد 20 عاما من هجره.

ويعد مسجد الأطاولة – الذي يبعد نحو 30 كيلومترا شمال مدينة الباحة ويقع في محافظة القرى متوسطاً قرية الأطاولة التراثية- من أقدم المساجد في المنطقة حيث يعود بناؤه لأكثر من 900 سنة، وكان المسجد الوحيد في المنطقة الذي تقام فيه صلاة الجمعة.

ويتسع المسجد – المبني من الأحجار غير المنتظمة وسقفه من جذوع شجر العرعر- لنحو 130 مصلياً على مساحة إجمالية تقدر بنحو 300 م2، ويتكون من بيت للصلاة ويرتكز سقفه على أعمدة خشبية دائرية الشكل.

كما يتضمن المسجد، الذي هُجر ما يقارب من 20 سنة بعد بناء المسجد الحديث بالقرية، صحنا مكشوفا “صوح”، وميضأة، وخزانا للمياه ودرجا خارجيا لسطح بيت الصلاة يصعد به المؤذن إلى السطح ليؤذن للصلاة، وله مدخلان أحدهما بالواجهة الشرقية والآخر بالواجهة الشمالية للمسجد.وفق “أخبار 24”.

وقال عبدالعزيز الزهراني أحد كبار السن بقرية الأطاولة إن المسجد في الماضي كانت تقام فيه حلقات لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والكتاتيب لتعليم القراءة والكتابة، وإن إعادة تأهيله بث السعادة في نفوس الأهالي الذين يؤدون به جميع الصلوات المفروضة حالياً، ويتذكرون أحداث الماضي في هذا المسجد.

مسجد الأطاولة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتأهيل المساجد التاريخية

شاهد.. مسجد الأطاولة التاريخي بعد تطويره ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتأهيل المساجد التاريخية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885147864.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.