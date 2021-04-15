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أخبار محلية > بالفيديو.. شاب يحكي تجربته مع تركيب طرف صناعي عقب بتر قدمه بسبب السرطان
15/04/2021   10:58 م

بالفيديو.. شاب يحكي تجربته مع تركيب طرف صناعي عقب بتر قدمه بسبب السرطان

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كشف شاب سعودي أصيب بورم سرطاني في ساقه، عن تجربته مع تركيب طرف صناعي عقب خضوعه لعملية بتر قدمه.

وتحدّث الشاب علي الناصر في لقاء له مع برنامج “تواصل” على قناة الرسالة، عن لحظاته الأولى بعد خضوعه لعملية البتر، حيث انتابه شعور غريب وقال لوالده: “هات لي رجلي من تحت السرير”.

وأوضح أن هناك العديد من أنواع الأطراف الصناعية، فمنها الرياضية والعادية ذات الاستخدام اليومي، والتي تختلف أسعارها حسب إمكانياتها مشيراً إلى أن تكلفة طرفه الصناعي بلغت 300 ألف ريال.

وأضاف أن هناك كثيرا من الأطفال يبدون استغرابهم من الطرف الصناعي، مشيراً إلى أن جوابه عند سؤاله عن طرفه الصناعي هو أنه مثل “أيرون مان” أو الرجل الحديدي في أفلام السينما.وفق “أخبار 24”.

ووجّه الناصر رسالة شكر مؤثرة لمن ساندوه قبل العملية وبعد تركيب الطرف الصناعي، حيث قال لأمه وأبيه وإخوانه وأقاربه وأصدقائه: “كلمة شكر قليلة بحقكم”.

بالفيديو.. شاب يحكي تجربته مع تركيب طرف صناعي عقب بتر قدمه بسبب السرطان

أخبار محلية
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